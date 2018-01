Alunos do 2º ao 5º ano e do Fundamental 2 participaram de uma palestra com o infectologista Dr. Jean Gorinchteyn com o tema “Todos Juntos Contra a Dengue e Zika, dentro e fora de casa”. O evento aconteceu na Sinagoga e elucidou as principais dúvidas sobre a contaminação e proliferação dos vírus, além de abordar a prevenção de forma clara e objetiva.

