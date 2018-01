Tarde de autógrafos com os alunos da Educação Infantil

A cultura judaica permeia o nosso currículo de diversas formas. Uma delas é por meio das histórias do nosso folclore. Com o objetivo de compartilhar com a comunidade parte do nosso legado, produzimos o livro “Histórias judaicas para compartilhar em casa”; uma coletânea ilustrada e comentada pelos alunos do infantil 4 e 5.

Cada classe ouviu uma das historias, dramatizou, interpretou, comentou e, ao final, ilustrou. Foram utilizadas diferentes técnicas para a elaboração, tais como recorte, colagem, pintura e desenho. Os comentários deram ainda mais vivacidade e voz às diferentes interpretações, um processo intenso e enriquecedor.

Lançar um livro é um acontecimento e tanto e, para celebrar e concretizar este momento, fizemos o lançamento em uma tarde de autógrafos na Livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis, onde a comunidade de pais foi convidada a prestigiar os pequenos artistas por este grande feito. Um sucesso!