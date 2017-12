Ao se falar em sustentabilidade, estudo dos 5º anos, não poderíamos deixar de abordar a questão do desperdício de alimentos. Mas ao invés de apenas falarmos, decidimos realizar um estudo de verificação do quanto nossos alunos desperdiçavam alimentos. Combinamos então que após alguns almoços pesaríamos tanto o lixo orgânico como o descartável por eles produzidos. Como retorno desse trabalho, no dia 07/10 eles assistiram a palestra “Sustentabilidade x desperdício de alimento” com a nutricionista Simone Getz. Nesse momento, tiveram um retorno da pesagem e foram sensibilizados com dados e vídeos que abordaram a questão da fome, daqueles que não tem alimentos.

