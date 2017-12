Storytelling para os alunos do Ensino Fundamental 1.

Hoje, tivemos um momento especial de Storytelling para os alunos de 1º a 4º ano do Ensino Fundamental 1. Marlene Szpigel, contadora de histórias para crianças e adultos, nos trouxe a linda história chinesa “The Empty Pot” e nossos alunos se divertiram na cadeira gira-gira. Marlene atua desde 2005 como contadora de histórias do grupo “Era uma Vez Voluntários” e, desde então, fez diversos cursos com foco em aprimorar a arte de encantar com palavras, inclusive com cursos de improviso, dança, musicalização, teatro e atuação em palco. Aproveitamos o momento para mais uma vivência significativa em inglês.

