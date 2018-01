A educadora e curadora Stela Barbieri, parceira do Rena na concepção dos espaços da futura sede, se reuniu com alunos para ouvir sugestões, ideias e pensar nas possibilidades de ação para o novo prédio do Colégio Renascença!

