Os alunos dos 5ºs anos do Ensino Fundamental, nas aulas de Língua Hebraica, estão aprofundando seus conhecimentos sobre o tema Shabat .

O Shabat, que se inicia no por do sol da sexta-feira e termina no anoitecer do sábado, é um dia muito sagrado e importante para nós, judeus, pois é o dia do descanso, quando D’us encerrou a criação do mundo e descansou. Durante as aulas, os alunos aprendem sobre a cerimônia semanal para o recebimento do Shabat e sobre as diferentes atividades permitidas para esse dia tão especial.

Para marcar ainda mais esse estudo, os alunos estão elaborando, com muita criatividade, um “scrapbook” com produções de textos sobre essa aprendizagem.

Confiram as fotos.

