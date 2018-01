Os alunos dos 1º anos do Ensino Fundamental I,do Colégio Renascença,estão desenvolvendo um projeto em que o problema a ser resolvido é : “Ser criança é igual em qualquer lugar”?

As professoras Cláudia Martin e Cristina Bulbow fizeram vários questionamentos, propiciaram leituras de diferentes gêneros textuais ,criaram condições de trabalho em trios e de pesquisa para atender às demandas apresentadas pelos alunos: O que é ser criança? E ser criança hoje é igual a ser criança há tempos? E ser criança no Brasil é igual a ser criança no Japão? Na Rússia? Em Israel?

Muitos questionamentos e conclusões foram realizados durante o estudo. A partir da leitura de imagens de diferentes crianças, lugares e tempos, os alunos tiveram a oportunidade de ampliar os conhecimentos sobre alimentação, vestimentas, moradias, brincadeiras e direitos. BRINCAR, CONVIVER e APRENDER COM OS OUTROS foi a grande aprendizagem dessa faixa etária.

