Segurança Veicular com os alunos da Educação Infantil

Aconteceu na Educação Infantil do Colégio Renascença a ação de Segurança Veicular, com um ambiente lúdico e interativo para os alunos assimilarem de maneira divertida as regras básicas de trânsito.

A nossa parceira foi AIG (American International Group) que faz parte do programa de Segurança Veicular da ONU, cuja meta é salvar 5 milhões de vidas no planeta até 2020 por meio da adoção de políticas, programas, ações e legislações que aumentem a segurança nas vias especialmente para pedestres, ciclistas e motociclistas.

