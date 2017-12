Na última quarta feira realizamos com os alunos da 3ª série do Ensino Médio o nosso tradicional seder de Pessach.

Este é conhecido como “o último seder” já que é o último do grupo como alunos em nossa escola.

É sempre um momento alegre que contempla um sentimento de confiança pois, agora, eles são os responsáveis pela continuidade de nossas tradições.

Os alunos levaram uma Hagadá como lembrança junto com todas as lições vividas aqui no Rena e um convite para retornarem ao colégio quando quiserem.

Chag HaPessach Kasher ve Sameach!!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.