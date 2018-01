Os alunos do 6º ano foram até a SABESP para ver e entender todas as etapas do tratamento da água, bem como informações gerais sobre saneamento e sustentabilidade em visita monitorada. Consistência de ensino na prática!

