Rota dos Bandeirantes – 4ºs anos A e B

Os alunos dos 4º anos do Fundamental I percorreram a Rota dos Bandeirantes, nos dias 01 e 02 de setembro, para resgatarem uma parte importante da história paulista brasileira, desde o início da sua colonização até os dias atuais. A vivência, a observação e a coleta de dados nas regiões exploradas permitiram, aos alunos, uma metodologia de estudo e uma “aproximação” das personagens como Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, e Fernão Dias Paes Lemes, o caçador de Esmeraldas.

Depoimentos

Raphael “ Eu achei interessante as espumas do Rio Tietê , porque ela se movimenta diferente em cada época do ano.”

Luiza “Gostei de passear pela mesma Rota que os Bandeirantes fizeram.”

José Rafael “As brincadeiras são legais e as visitas ao museu e a Igreja Matriz foram muito interessantes.”

Thiago Rabinovitch “Achei interessantes os lugares por onde passamos e os ângulos do Rio Tietê e a poluição dele.”

Davi Hamer “Gostei do museu do Anhanguera porque mostra o costume dos índios e dos bandeirantes.”

Anny “Gostei da matriz porque aprendi coisas que eu não sabia sobre a cidade de Santana do Parnaíba.”

Enzo “Gostei, porque em todas as cidades por onde passamos, dava para ver o Rio Tietê, às vezes com espuma e às vezes sem.”

Ana Laura “No museu do Anhanguera, vimos objetos que os bandeirantes usavam.”

Tammy “Neste estudo de meio a gente aprende de um jeito diferente do que na classe.”

Davi Benaderet “A gente está aprendendo de um jeito mais legal.”

Leonardo Krasilchik “Eu gostei da cidade, dos casarios; eram todos preservados, eram coloridos e pequenos.”

Eduardo Sotnik “É legal porque tivemos a oportunidade de aprender coisas sobre os portugueses, indígenas e bandeirantes.”

Camila Dzialoschinsky “Gostei de ver o Rio Tietê porque a gente só vê em fotos e a gente não tem noção do cheiro.”

Noah Krasilchik “Eu gostei do arvorismo porque dá medo um pouco, mas depois a gente consegue fazer e é divertido.”

Taly Szuster “Eu achei legal, mas às vezes dá um pouco de medo.”

Nicole Blinder “No arvorismo a gente vai, dá um medo de arrepiar e precisa ter coragem para ir também na tirolesa”

Alan Setera (sobre o Memorial do Rio Tietê) “Eu achei muito legal, pois a gente tinha a vista do Rio Tietê , a história do Rio Tietê e da população antigamente.”

Isabela Spiewak “Deu para perceber como o Rio Tietê está bem poluído. Observando as fotos de antigamente, vi que as pessoas pescavam e nadavam no rio e agora está tudo muito sujo.”

Esther Rahamim “Eu gostei bastante, pois eu sempre “sonhei” em conhecer a história do Rio Tietê.”

Rodrigo Cyrulin “Eu achei legal e divertido, pois aprendemos de um jeito diferente. Aprendemos brincando a história do Rio Tietê.”