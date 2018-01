Rodas de Encontro – Educação Infantil

O trabalho com projetos da Educação infantil abrange diferentes linguagens e tem na investigação e pesquisa a sua base.

O 1º semestre teve como tema condutor a “arte”. Aprofundamos o olhar dos alunos, desenvolvemos habilidades de pesquisa e expressão. Cada uma das turmas pesquisou um assunto de interesse relacionado à área de arte. Modelagem, música popular brasileira, cores, transformações e movimento foram algumas linguagens desenvolvidas nos diferentes projetos.

No evento do último domingo de junho, a comunidade de pais, alunos e morot acompanharam o percurso e o produto final destes projetos. As salas de aula estavam preparadas para que todos pudessem apreciar as produções e interagir com os alunos nas diferentes instalações.

Além do percurso dos projetos, houve a participação em oficinas de construção de instrumentos musicais, instalação coletiva com espirais de barbante, interação usando o toque sutil como recurso e artes plásticas com diversos materiais.

Para finalizar este domingo especial, tivemos apresentações do integral bilíngue, futebol e a grande harkadá.

Foi um domingo inesquecível, nossos alunos mostrando com orgulho seus trabalhos, pais orgulhosos de seus filhos e equipe pedagógica satisfeita com o trabalho desenvolvido. Uma delícia de encontro!