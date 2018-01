O clima de alegria e encantamento do último domingo na escola fechou nosso encontro semestral com as famílias.

Entre aulas abertas de inglês e hebraico, oficinas de arte, musicalização e movimento, harkadot e mostra de trabalhos, mais de 600 pessoas circularam pelo infantil.

Os projetos de investigação do ambiente natural envolveram todos os grupos, cada um com suas descobertas e registros diferenciados.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.