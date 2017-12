Renamakers

O objetivo maior do projeto é propor desafios que despertem o potencial criativo de nossos alunos levando-os a buscar soluções para problemas contemporâneos e de relevância social, num espaço investigativo e colaborador.

No evento foi apresentada uma etapa do processo trabalhado com os alunos, que desenvolvem habilidades investigativas e colaborativas, seguido de apresentações e debate. Contamos, também, com a apresentação do projeto: “Utilização de turbinas hidrocinéticas”, do nosso aluno Rafael Markovits.

A intenção é de atrair e interessar outros Makers, que sentem a necessidade de questionar e interferir na realidade que os cercam. Para 2016, haverá a ampliação dos alunos em diferentes contextos, firmando parcerias com centros de pesquisas, explorando outras temáticas e aprofundando os projetos atuais.

Queremos um Rena Makers ainda mais legal pro ano que vem!