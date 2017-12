Colégio renascença recebeu no dia 26/09 o rabino David Weitman para dar continuidade ao ciclo de palestras sobre religião judaica.

Os alunos da 1ª série do Ensino Médio, atentos e interessados, participaram formulando inteligentes perguntas e interagindo com o rabino.

