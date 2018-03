Como parte da proposta do Projeto Presença, as crianças do infantil 4 levaram os bonecos construídos na Aula Aberta com os pais para “ocupar” um espaço público. A próxima etapa é a confecção dos bonecos para doação que acontecerá no próximo domingo, dia do encerramento da Ciranda de Cultura. Participem!

