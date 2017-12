Projeto educativo: Mini Knesset

O Mini Knesset é um projeto educativo que culmina em uma simulação do parlamento israelense. Nela os alunos são os representantes políticos e os responsáveis por levar a cabo decisões que incidem sobre o Estado de Israel, sua política externa, seus cidadãos e todo o povo judeu. Assim, entrarão em contato com os dilemas da sociedade israelense, com as diferentes visões sobre sionismo e judaísmo, pensar a influência de cada segmento nas questões a serem trabalhadas e defender seu ponto de vista.

Este ano os “membros do knesset” propuseram 2 leis: uma sobre o futuro dos assentamentos e a outra sobre o tema dois povos para duas terras. Foi um verdadeiro exercício de democracia e política. Escreveram as leis montaram suas coalizões e debateram todos os tópicos até aprovarem a lei. Agradecemos aos madrichim da Agencia Judaica e aos nossos alunos que nos proporcionaram um momento verdadeiramente democrático.