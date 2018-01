Projeto de Acolhimento às Novas Famílias

Este café da manhã foi realizado pelo colégio em parceria com as mães que fazem parte do grupo de acolhimento da Família Voluntária, formado por pais de alunos de diferentes segmentos, do Infantil ao Ensino Médio, com muitas ideias e disposição para cooperar com o Colégio Renascença, o querido Rena, em diversos projetos.

O objetivo é aproximar as novas famílias da comunidade escolar e tornar o processo de adaptação o mais agradável possível, realizando encontros semanais para trocar as vivências desta rica relação entre escola e famílias.

Um sucesso!