Projeto – Alimentação saudável: fonte de prazer e saúde!

A escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde e desempenha papel fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de vida, entre eles o da alimentação. A promoção de uma alimentação saudável, no espaço escolar, pressupõe reflexão sobre hábitos alimentares dos alunos e escolhas conscientes de alimentos nutritivos e de boa qualidade, por meio de atividades educativas que informem e motivem a adoção de tais atitudes.

Assim se justifica o projeto que está sendo desenvolvido pela nutricionista Simone Getz, em parceria com as professoras Claudia Martin e Cristina Bulbow, com alunos dos 1º anos do Fundamental I.

As etapas do projeto estão pautadas desde o papel de uma nutricionista escolar aos princípios de uma alimentação saudável (Respeito aos hábitos culturais, equilíbrio ao comer o necessário, sabor, higiene adequada, moderação, variedade -grupos de alimentos e cor).