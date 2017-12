Nosso primeiro bimestre no Programa Integral Bilíngue foi bem intenso! Alunos novos, teachers novos e até coordenação nova! Usando os mais diversos espaços do Colégio, os alunos fizeram diversas atividades: artes, músicas, jogos e brincadeiras, culinária, dia do amigo, videos, esportes… Enfim, se divertiram e aprenderam inglês!

Confira as fotos!