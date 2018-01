O programa de pré- Iniciação científica me possibilitou enxergar o mundo de outra forma, pois com ele aprendi, além de conteúdos específicos de cada área da engenharia, um novo método para pensar e agir, utilizando mais a razão e foco no crescimento intelectual, aprendi que em cada fase de minha vida deve ter evolução e que meus sonhos devem cada vez crescer mais. Acredito que esse programa é um projeto incentivador que te ensina a pensar de um novo jeito e que com força de vontade e esforço eu posso ir à qualquer lugar. As listas de exercícios e as leituras a cada seis semanas de um novo livro e a elaboração de uma resenha nos possibilita uma enorme chance de aprimoramento na parte da leitura, aprendizado e na escrita.

Avaliação do aluno, GABRIEL YAZBEK GROBMAN, sobre o programa.

As fotos ilustram o início do planejamento dos projetos que serão desenvolvidos no 2º semestre do programa e as instruções básicas com o Professor Diolino.

Prof. Dr. Diolino J. Santos Filho, Livre-Docente pela Escola Politécnica da USP (2000) na área de Automação da Manufatura e Robótica. Desde 2000 é Professor Associado da Escola Politécnica da USP. Atua na área de Engenharia Mecatrônica, com foco em Automação de Sistemas. Atualmente é Tutor do Programa de Educação Tutorial – PET – Automação e Sistemas.