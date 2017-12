Os alunos Marcelo Fridschtein, Juliana Karp e Yonatan Zimmermann concluíram o primeiro módulo (Engenharia Mecatrônica) no Programa de Pré-Iniciação Científica Poli USP/FDTE. Foram seis semanas de intensos estudos sobre temas como: Teoria de Controle, Sistemas Binários, Álgebra Booleana, Mapa de Karnaugh e Circuitos Integrados.

A apresentação ocorreu na última sexta feira, na Escola Politécnica da USP. Os alunos do Renascença e do Colégio Anecondes Alves Ferreira, criaram um sistema de automação residencial, utilizando os conceitos estudados durante o módulo mecatrônica.

