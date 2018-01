Programa de Iniciação Científica júnior (PICjúnior) Unifesp/Rena

A Iniciação Científica do Colégio Renascença oficializou a participação dos alunos Marina Herscovici e Henry Cudek no Programa de Iniciação Científica Júnior do Departamento de Biologia Molecular da UNIFESP.

Fomos recebidos pelo Prof. Dr. Ivarne Tersariol – Professor Associado e Vice-Chefe do Departamento de Bioquímica da UNIFESP – passamos uma tarde muito agradável falando de ciência, tecnologia, desenvolvimento e produção de conhecimento.

No período de um ano, com atividades semanais, nossos alunos participarão da rotina de um dos centros de pesquisa mais produtivos do país (nota 7 Capes). Desenvolverão um projeto de pesquisa em biologia molecular, orientados pelo Prof. Ivarne, coorientados por doutorandos do departamento e supervisionados pela equipe de Iniciação Científica do Rena.

Ao final do estágio receberão certificação pela UNIFESP.

Fazendo ciência cedo, fazendo ciência sempre! Nossa Feira Científica está chegando, venha ver o que nossos alunos e convidados estão fazendo. Equipe de Iniciação Científica do Colégio Renascença