O Fundo de Bolsas é um programa de bolsas de estudo em escolas judaicas de São Paulo para crianças e jovens da comunidade em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Tendo como seus principais valores, a transparência e governança. O projeto quer construir um novo capítulo da educação judaica, formando as novas gerações da nossa comunidade. Conheça mais no site www.fundodebolsas.com.br. Contamos com sua ajuda para que nenhum aluno fique de fora em 2018!

