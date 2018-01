Professores do Colégio Renascença apresentam seus trabalhos no ICLOC

Grande número de professores e coordendores do Rena participaram do Icloc para apresentar e assistir a troca de práticas em sala de aula. O dia foi intenso…contato com diferentes escolas, trocas e aprendizagens.

“Um dia de trocas sobre o que é essencial à nossa civilização: Educação!”

Lutemos sempre. Morá Day- Professora de Artes

TRABALHOS DOS PROFESSORES DO COLÉGIO RENASCENÇA APRESENTADOS NO ICLOC

Infantil

1) Nome: Larissa Zalcberg Fellous

Título: “O Artista Que Pintou Um Cavalo Azul”

2) Nomes: Dayene Mari Dos Santos e Rachel Rosenberg

Título: “O Desenho Do Movimento”

3) Nome: Mindla Fleider

Título: “Histórias Compartilhadas”

4) Nomes: Solange Steiner e Mayara Cukier

Título: “Mexe E Remexe Para Ver O Que Acontece”

5) Nome: Tathyana Golabek Brein Nachim

Título: O Que Podemos Fazer Com O Nosso Corpo?

Fundamental I

6) Nomes: Liron Kotler Becher e Roberta Krauss

Título: Ampliando o vocabulário da língua hebraica através da produção de pequenos filmes

7) Nomes: Ana Carolina Corsi e Patricia Rembischevsky

Título: Colaborar, pertencer, envolver-se e cantar…

8) Nomes: Renata Udlis e Sandra Maghidman

Título: Valores judaicos, valores universais e educação colaborativa

9) Nome: Dayene Mari

Título: Olhando ao redor

10) Nome: Roseli Novak

Título: O ritmo da corda dá corda ao ritmo

Fundamental II e Ensino Médio

11) Nomes: Lilian Pivato, Gerson Torres, Murilo Resende

Título: Descobrindo a arqueologia

12) Nome: André Dutra Murrer

Título: Vozes Roubadas