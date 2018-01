Professor do Rena vai à Polonia apresentar o projeto da Marcha da Vida

O Moré Daniel Presman participa de um seminário no Museu da Polônia, único representante brasileiro no evento. Na ocasião, apresentou o projeto da Marcha da Vida do Colégio Renascença. Os grupos são diversos e há participantes da Argentina, México e Panamá.

O encontro contempla, também, projetos e propostas de outros grupos para 2017. Parte do objetivo é ajudar o Museu a desenvolver um roteiro adequado aos grupos da América do Sul. Além disso, conversou-se sobre a possibilidade de intercâmbio entre os grupos.

