Pioneirismo: O primeiro vídeo brasileiro 360º sobre um projeto pedagógico disponibilizado no YouTube é do Renascença!

Veja como nossos alunos, orientados pelo moré Tiago Bevilaqua (também professor do Google) idealizaram e divulgaram o Rena Makers, que por si só já um projeto incrível. No Rena Makers também estão criando um memorial virtual no Street View do Google em fotos 360º.