Visitar um museu é entrar em contato com o passado para dialogar com o presente. O infantil 4 pode vivenciar um espaço repleto de histórias e narrativas. Se surpreenderam com gigantes esculpidos em mármore e gesso. Criaram elos com seus projetos de sala e relacionaram signos à sua cultura judaica.

Estabelecer relações entre diferentes culturas e tempos é muito enriquecedor para ampliação do olhar e de mundo.

Morá Day – professora de Artes

