Pequenos curiosos

Neste semestre os alunos da Educação Infantil foram instigados a investigar e desenvolver os projetos de sala a partir da área de Natureza.

Nosso objetivo é chamar a atenção para o ambiente natural levando em conta seus elementos, a relação que estabelecem entre si, as condições físicas de cada contexto e os acontecimentos que influenciam.

O ambiente é entendido como contexto de desenvolvimento de aprendizagens mutáveis e variáveis. A descoberta do ambiente proporciona fonte de conhecimento, oportunidade de aprender procedimentos de investigação.

Na aquisição de conhecimentos sobre o ambiente é necessário que haja, por parte dos alunos, a observação aprofundada, descrição dos objetos, acontecimentos e situações. É necessário que eles conheçam e operem sobre o seu ambiente, sugiram propostas, provoquem transformações e observem suas reações.

Aos professores cabe planejar e organizar condições no ambiente para que o aluno possa incorporar, compreender e modificar a realidade natural.

É importante que os professores ouçam os alunos, sugiram atividades de acordo com a capacidade cognitiva deles, dando suporte para que avancem no seu processo de aquisição de habilidades e conhecimento.

Elaboramos algumas etapas para o trabalho de investigação:

1 . Obtenção e captação da informação (observação, experimentação, realização de perguntas)

2 . Processamento da informação (formulação de hipóteses, estabelecimento de relações, compreensão, memorização e generalização

3 . Expressão da informação (linguagem oral, gráfica, plástica, musical, corporal, entre outras).

Apresentaremos algumas investigações na Ciranda de Cultura, logo mais em outubro, mas vocês podem acompanhar as primeiras descobertas das crianças.