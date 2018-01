Passagem dos alunos da Educação Infantil para o Fundamental 1

A passagem do Infantil V para o 1º ano do Ensino Fundamental é marcada por grandes mudanças. Esse é o momento em que as crianças sente-se “grandes”. Começam a levar para a escola suas lancheiras com seus lanches….e como é difícil escolhê-los… Em suas mochilas trazem estojos, agendas e um grande sonho: aprender a ler e escrever. A ansiedade é um sentimento relatado por muitos nos primeiros dias, mas com o acolhimento das professoras, logo percebem que apesar de tantos desafios, é muito curiosa essa nova etapa.

