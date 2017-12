Com a visita ao Parque Sabina, os alunos do 3º ano finalizaram o semestre. Conseguimos ampliar os estudos desenvolvidos em geografia, com a observação dos diferentes serviços presentes em um bairro, a organização do trânsito em uma mini cidade, e em ciências, os fenômenos climáticos e as relações estabelecidas entre as condições ambientais.

Foi uma vivência significativa e repleta de descobertas!!!!