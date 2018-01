Parceria: Rena + USP

Como parte de um projeto realizado em parceria entre o Colégio Renascença e a Escola Politécnica da USP, iniciamos as Oficinas Experimentais de Robótica. Alunos da EMEF Desembargador Amorim Lima, EE Fernão Dias Paes e do Rena participarão de encontros semanais com professores do PET Mecatrônica – Programa de Educação Tutorial do Curso de Engenharia Mecatrônica da Poli.

O projeto tem como objetivos cultivar a engenharia e o pensamento integrativo, desenvolver métodos de criação de projetos e solução de problemas, incentivar o trabalho em equipe e capacitar os estudantes nas áreas de mecânica, eletrônica, programação e controle, utilizando a robótica. Outro objetivo importante é a interação entre colégios particulares e os da rede pública, para que os estudantes, docentes e administradores desses colégios criem o ideal de apoio mútuo entre as instituições.