A leitura é a chave que abre as portas do conhecimento e, quanto mais lemos, mais somos capazes de ler. Seu aprendizado começa com a leitura do mundo; depois, a de uma palavra, de um texto, de uma imagem e jamais cessa. Levando em conta essas ideias, o projeto Parceiros de leitura, ministrado pelos professores Marcelo Brandão e Hilveti Gabel, pretende desenvolver um intercâmbio, semanalmente, entre os alunos do Fundamental I, 1° e 2° ano, (leitores iniciantes), com os alunos do Fundamental II, 8° e 9° ano, (leitores competentes) em atividades lúdicas, nas quais o grande foco será a descoberta do prazer da leitura.

