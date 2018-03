Parceiros de leitura – Leitores, leituras e livros

O livro é uma extensão da nossa memória e da nossa imaginação.

Jorge Luis Borges

A partir da concepção de que leitura é construção de sentido e que a aprendizagem se dá na interação entre sujeitos, alunos do oitavo e do nono anos atuam, semanalmente, com alunos de segundo e primeiro anos do Ensino Fundamental num projeto que tem por objetivo maior desenvolver o hábito e o prazer da leitura: os parceiros de leitura.

Ler um livro é muito mais do que um gesto simples. Transformar letras, palavras, frases num conjunto que signifique e toque o leitor, que estabeleça relações com suas experiências e histórias exige um olhar de muita sensibilidade frente à leitura e isso faz parte do processo de letramento de todos nós, desde pequenos.

Nesse sentido, os parceiros mais experientes no trato com a leitura dedicam-se a colocar em prática estratégias de leitura que permitam aos leitores mais jovens se apropriarem dos sentidos dos textos lidos de forma compartilhada.

E quem aprende com quem? Bem, todos aprendem. Leitura sistemática, compreensão de sentidos, transformação dos sujeitos por meio da leitura fazem parte desses encontros. Cooperação, responsabilidade, troca e convívio também!