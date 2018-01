Parceiros de Leitura com alunos do Fundamental 1 e 2

Sabemos que a leitura demanda esforço e concentração. Também temos consciência de que os prazeres derivados da leitura são múltiplos: lemos para saber, para compreender, para refletir, pela beleza da linguagem, para aprimorar nossa emoção, para compartilhar e para sonhar, pois a melhor maneira de começar a sonhar é por meio dos livros, afinal, “o bem de um livro está em ser lido” (Umberto Eco, 2007). Inspirado por essas ideias, o projeto Parceiros de leitura, ministrado pelos professores Marcelo Brandão e Hilveti Gabel, pretende desenvolver um intercâmbio, semanalmente, entre os alunos do Fundamental I, 1° e 2° ano, (leitores iniciantes), com os alunos do Fundamental II, 8° e 9° ano, (leitores competentes). Desejamos integrar o brincar e aprender, com o intuito de desenvolver cognitiva, social e afetivamente, estes dois mundos tão distantes e tão próximos: o adolescente e a criança.