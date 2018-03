Para quem chegou em agosto na Educação Infantil

O ingresso da criança no ambiente escolar requer cuidados não só com os pequenos, mas também com os pais. A decisão de colocar os filhos na escola passa por muita reflexão, ideias distintas entre os componentes da família, certa insegurança sobre a competência da escola em oferecer o melhor para um filho, sobrinho ou neto. Por isso, alguns passos são de extrema importância.

Iniciamos com uma entrevista com os pais apresentando nossa proposta pedagógica, ouvindo atentamente suas principais dúvidas, angústias e expectativas, passamos para uma visita pelo espaço (nada melhor do que conhecer o espaço em pleno dia letivo com a escola pulsando, cheia de vida, as crianças em atividade). Depois encontro coletivo de pais que passarão pela mesma experiência sempre ajuda a tirar dúvidas, assim como um encontro dos pais com a professora permite que conheçam de perto quem será responsável pelo filho. As crianças também são convidadas a conhecer o espaço para evitar grandes surpresas. Iniciado o período de aulas, os alunos frequentam as aulas de forma paulatina até que a rotina seja estabelecida e os vínculos formados.

Hoje o Renascença está mais colorido e cheio de vida! Abrimos novas classes e novos amigos foram acolhidos.

Para os que ainda necessitam dos pais por perto, daremos o tempo que precisam. Para estes pais, muita calma, confiança na escolha que fizeram e a lembrança que este se chama “Período de Adaptação”. Cada um ao seu tempo vai se apropriando das novidades e se integrando ao grupo.

