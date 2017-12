Palestra sobre Disciplina Positiva

No dia 27/03, a coordenadora do Programa Bilíngue e tradutora para o português dos livros sobre Disciplina Positiva, Bete P. Rodrigues, deu uma palestra aos pais da educação Infantil e do ensino fundamental 1 sobre como a Disciplina Positiva nos ajuda a lidar com os comportamentos desafiadores das crianças. Apresentou os critérios da Disciplina Positiva e as diferentes formas de interação entre adultos e crianças.

Os pais que participaram deram um feedback bem positivo desse encontro!

Confira as fotos!