No dia 17/06,mais de 30 alunos do Rena, do 7ºano do EFII à 2ª série do EM, participaram da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática.

A Olimpíada reúne milhares de estudantes de colégios particulares de todo Brasil e tem por objetivo revelar jovens talentos na área, inclusive para representar o Brasil em olimpíadas Internacionais. As provas, de elevado grau de complexidade, estão divididas em três níveis:

Nível 1: 6º e 7º anos do EFII

Nível 2: 8 º e 9º anos do EFII

Nível 3: Ensino Médio

Vamos torcer pelos nossos alunos! O resultado da primeira fase será divulgado em meados de julho.