Os alunos da turma de Multiplay se divertiram muito na oficina de circo realizada no Galpão Brasil. O ambiente é repleto de materiais circenses, como cama elástica, tecidos, lira, trapézio, entre outros, possibilitando experiências muito ricas. A oficina contou com a participação de professores especializados em circo, que estavam presentes em todos os desafios, auxiliando as crianças a superarem seus limites e medos.

