O que acontece quando olhamos para fora? Para fora dos muros, para fora da janela, para fora de nós mesmos… Nós refletimos e revemos o que nos é cotidiano e habitual. Nessa jornada dos alunos do 2º ano muito foi descoberto sobre o bairro, sobre a rua, sobre coisas grandes como sistemas de abastecimento de água e luz, e coisas pequenas, mas não menos importantes, como casulos em árvores.

As crianças estudaram diversos aspectos do nosso entorno, sua geografia, sua história e conheceram muitas pessoas que trabalham e vivem em nossa rua. Esse contato direto com o espaço público gerou muitos questionamentos e muitos anseios por um lugar ainda melhor.

