O filme indicado ao Oscar “O Menino e o Mundo” foi exibido em sessão exclusiva para os alunos dos 8ºs, 9ºs e Ensino Médio do Rena, no Cinemark do Shopping Pátio Higienópolis. Logo depois, tiveram o privilégio de bater um papo com o criador da trilha sonora do longa, Gustavo Kurlat.

