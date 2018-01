A Mostra de Dança é um evento que acontece anualmente com objetivo de apresentar para as famílias o trabalho desenvolvido nas aulas de dança do Colégio.

Em 2015 contamos com 114 dançarinos, envolvendo, crianças a partir de 6 anos, pais e colaboradores.

Os dançarinos colaboram na escolha das músicas e coreografias, mostrando o envolvimento e o protagonismo dentro do movimento de danças.

Abaixo, alguns depoimentos dos envolvidos no evento:

Mix (Michele Winig), coreógrafa Dorot Guimel

“Quando nos apresentamos, é momento de mostrar o nosso trabalho e tudo aquilo que pudemos ensinar para os dançarinos. Acredito que o mais importante, é poder descarregar todo o sentimento e compartilhar com todos. É muito gratificante poder fazer parte deste momento com a equipe e com todas as lehakot”.

Fanny Wulkan, coreógrafa Dorot Beit Gadol, Camilla M. Reichmann e Tatiana Cimerman Assistentes Dorot Beit Gadol

“A Mostra de Dança 2015 foi demais, não apenas para nós do Dorot Beit Gadol, mas para as outras lehakot e pais. Nós, coreógrafas do Dorot Beit Gadol, pensamos desde o início em criar danças modernas, porém mantendo as origens judaicas e da dança israeli. Dentre vários objetivos do semestre, tínhamos o objetivo de unir as dançarinas e fazê-las participar do processo de dar significado à dança. No dia da apresentação, as dançarinas arrumaram seus próprios cabelos e fizeram suas maquiagens, ajudando umas as outras, já que a proposta é, cada vez mais envolvê-las e torná-las mais responsáveis, ao passo que estão crescendo e evoluindo”.

Lucy Rasynovski, coreógrafa Dorot Efrochim

“Participar da mostra foi um momento único em que as crianças apresentaram para os pais um pouco do trabalho do semestre.. É um privilegio ver a evolução das criancas em tão pouco tempo”.

Giulia Moscovici, dançarina Dorot Beit Katan

“Foi muito emocionante, foi uma das melhores apresentações, as danças estavam elaboradas e os pais prestigiaram a dança com uma forte presença.

Foi muito legal”!

Luciane A. Elkrief, coordenadora de Dança e coreógrafa Dorot Horim

“Achei o clima do evento gostoso e acolhedor. Fiquei feliz com o resultado das coreografias deste semestre, mas mais que isso, em ver os dançarinos e coreógrafos felizes e empolgados, transmitindo a cultura judaica por meio da dança”.