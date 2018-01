Mostra de Dança e Bazar

A mostra de dança é um momento para que os dançarinos possam apresentar aos familiares e amigos o trabalho que é desenvolvido durante os ensaios.

As dançarinas se apresentaram lindamente e pudemos ver a dedicação que houve ao longo destes meses.

A comissão das mães se mobilizou para a realização do bazar, ao grupo de família voluntária que nos ajudou na busca de doações e a cada uma das famílias de dançarinos que prepararam as sobremesas, o nosso muito obrigada!

Gostaríamos muito de agradecer a todos e a cada um que colaborou com o nosso evento:

Sergon Prime

Roots to go (Fabio e David)

Candide

Carla Bachman – bolo de boleira

Sulamericana

Nosh

Jairo Goldenberg

Alegria sem bateria

Denise Fridman

Vanessa Gryzwacz

Ilana Gitelman

Kathia Kiliminic

Rosa Charifker

Sarita Belelis

Luiza Altman – sweet for fun

Carla Feldman Grabarz

Renata P. Sanger

Danielle Kertzman

Bia Trojbicz

Danielle Szkaf

Carina Bluvol

Eliane Wajchenberg

Luciana Brownies

Patricia J. Goldenberg

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.