Em agosto, envolvidos pelo clima olímpico, os alunos do infantil 5 participaram da mini olimpíada durante as aulas de movimento. A atividade foi composta por diferentes jogos e brincadeiras, gerando pontos a cada aula. ” Foi incrível o interesse e animação dos alunos na prática dos desafios corporais acompanhando o placar a cada semana. A atividade foi finalizada com festa durante a entrega de medalhas a todos os participantes.”

Profesora de Movimento: Rachel Rosenberg