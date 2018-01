Mini Knesset para os alunos da 1ªsérie do Ensino Médio

Esta semana os alunos da 1ª série do Ensino Médio tiveram o privilégio de participar de uma experiência democrática, a simulação de uma sessão no Knesset (Parlamento) israelense. Após vários encontros preparatórios os alunos, divididos em partidos e formando coalizões, elaboraram dois projetos de leis sobre o tema assentamentos. Democraticamente os projetos foram discutidos e, ao final, votados pelos chaverim do knesset.

Este projeto encabeçado pelos jovens da Agência Judaica faz parte de nosso planejamento anual e é sempre um sucesso.

