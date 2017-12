Na quinta-feira (29/08/2017) demos início ao preparo dos nossos alunos para a Marcha da Vida/2018. O primeiro encontro foi com a Senhora Eta Strulovic, esposa do sobrevivente Sr. Azriel Strulovic, que nos honrou com sua presença e depoimento.

Convidada pela família Shafferman, dona Eta contou ao público presente (pais e alunos da 1ª série do E.M.) parte da história de vida do seu marido.

Grande emoção tomou conta dos espectadores, que enriqueceram o encontro com perguntas, dividindo também as experiências de suas famílias durante a Shoá.

Confira!

