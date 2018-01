As ações em ambientes fora da escola contribuem com o aprendizado dos alunos. Dando continuidade aos projetos deste semestre na Educação Infantil, ao abranger o tema Arte e Movimento, enriqueceram as vivências com a visita ao MAM e Jardim das Esculturas, no Parque do Ibirapuera.

Os alunos do Infantil 3 puderam observar as obras como: quadros, esculturas e vídeos e relacioná-las ao movimento da obra e do corpo que a observa.

Seguem as fotos desses momentos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.