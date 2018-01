Os alunos do 1ºano participaram de uma incrível vivencia no “transito”. Em um pequeno ambiente criado dentro da escola, os alunos “receberam” carros e bicicletas, para completarem um circuito com ruas, ciclo faixas e faixas de pedestre.

A “brincadeira” se transformou em aprendizado!

Os pequenos motoristas respeitaram a sinalização e por isso, receberam o manual do bom motorista, um cartão de habilitação e certificado.

