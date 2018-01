Ler é Viver

Em comemoração ao dia do livro e ao dia do amigo, a sala de leitura e a biblioteca, coordenadas pelo professor Everaldo Nogueira, organizaram um evento no intervalo para os alunos do Fundamental.

Ampliar o prazer pela leitura foi a intenção desta mobilização, que ocorreu no pátio, onde os alunos tiveram acesso aos livros e participaram cantando, com o acompanhamento dos instrumentos musicais violão e clarinete.

Depoimento do coordenador da área de Língua Portuguesa, Everaldo Nogueira Junior.

“Muito obrigado pela sua participação, conduzindo a apresentação de ontem, Lucila.

Todos gostamos muito, principalmente as crianças.

Hoje se aproximaram mais e, mesmo depois de acabada a parte musical, elas se sentaram em torno de nós e pediram para cantar com elas novamente. Além disso, foram ler os livros que estavam expostos e se divertiram tanto quanto.

Acho que eventos como este devem se repetir, sobretudo, dada a integração de todos”

Depoimento do bibliotecário, Claudio Aparecido Bispo de Souza.

“Saibam que eu estou extremamente feliz e realizado, por fazer parte desse lindo projeto e ter percebido as reações da nossa melhor plateia as crianças, que adoraram e aproveitaram cada minuto que se faziam presente no evento…

Este tipo de projeto e iniciativa, nos deixa ainda mais próximo dos alunos e a Biblioteca como um local de entretenimento e cultura fica ainda mais atrativa, trazendo assim novas ideias e ações culturais para toda comunidade Renascença… O melhor pagamento e valorização de tudo isso, é o olhar e sorriso de cada criança que se aproxima, um gesto de abraço e muito obrigado, e estes registros de fotos que sem dúvida serão mas melhores lembranças….”

