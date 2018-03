Os alunos do infantil 5 tiveram a oportunidade de conhecer a dinâmica do primeiro andar, visitaram as salas de aula, observaram os ambientes, materiais e lancharam junto aos alunos do 1º ano. Veja as fotos!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.